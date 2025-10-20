Instagram Penélope Nova ironiza cancelamento após fala sobre liberdade de expressão

Penélope Nova, 52 anos, ironizou o cancelamento que sofreu nas redes sociais após declarar que a liberdade de expressão se tornou um tabu no Brasil. A apresentadora publicou um vídeo nesta segunda-feira (20) comentando as críticas recebidas depois de participar de uma entrevista ao canal Brasil Paralelo.

Em tom de sátira, Penélope reagiu às reações negativas.

“ Ai que delícia, chegou a minha vez, a minha hora. Depois dos 50 anos, uma nova primeira vez. Deixa eu me recompor, é para ser sério. Estou sendo cancelada ”, disse no Instagram.

A declaração que causou polêmica foi feita durante o programa exibido pelo Brasil Paralelo, onde Penélope afirmou não haver liberdade de expressão no país.

No vídeo publicado após a repercussão, Penélope voltou a ironizar o tema. “ Vocês nem imaginam... estou com tanta vergonha de mim, desse crime que fui cometer. Eu ousei publicamente a liberdade de expressão defender. Quem podia imaginar? Logo aqui, no Brasil, um tabu ainda maior que o sexo surgiu. Liberdade é o novo tabu ”, declarou.

A apresentadora também afirmou que não se sentiu afetada pelo cancelamento. “ Quanto mais falavam, mais provavam meu ponto, sem perceber. Independente disso, o mundo ruiu, não foi o meu, foi o deles. Aqui está tudo igual, desculpa decepcionar. Não nasci para agradar ninguém. Se teve ego ferido, foi desse povo .”

Penélope Nova ficou conhecida na década de 2000 por comandar programas de comportamento e sexualidade na MTV.