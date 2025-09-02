Reprodução/Internet Alexandre Frota rompe com o SBT após atrito

Alexandre Frota usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para anunciar que não pretende mais participar de programas do SBT. O ator publicou um desabafo e agradeceu pela entrevista concedida ao No Alvo na noite de segunda (1º), mas criticou a produção do Domingo Legal por não cumprir um acordo.

“Eu tenho uma história muito grande com o SBT, conheço todas as pessoas lá dentro, fui ator de novelas, participei do primeiro grande reality show, jamais vou esquecer isso, Casa dos Artistas. A amizade que tinha com o Silvio Santos e como gosto da família Abravanel. É uma história que jamais será apagada, entre eu e o SBT”, disse

O ator contou que nas últimas semanas participou de ao menos três programas do canal. “Sempre atendendo eles com muito carinho, profissionalismo. O Celso Portiolli sabe o quanto eu gosto dele, fizemos muitas coisas juntos. Inclusive vem aí a Minha Mulher é quem Manda”, disse, citando o quadro do

Fim da relação?

Em seguida, o comunicador foi direto e criticou a produção do programa. “Mas hoje quero falar diretamente pra produção do Domingo Legal. Foi a última vez que fui ao Domingo Legal. Não irei mais. Não me convidem mais. Vocês sabem que estão no erro comigo e eu não gosto disso”, sinalizou.

O ator deixou claro que a decisão envolve também outros programas do SBT. “Acho que tem que ser bom pra ambas as partes. Portanto, no momento, vou declinar todos os convites do SBT, de todos os outros programas, em função do erro, do pouco caso que o Domingo Legal vem fazendo em relação às coisas que a gente havia combinado lá atrás. Tá tudo bem, tá tudo certo, mas chega. A gente não pode passar por esse tipo de coisa mais”, concluiu.