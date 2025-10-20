Reprodução Globo - 5.4.2025 João Augusto Liberato no 'Altas Horas'

A Record confirmou nesta segunda-feira (20) a estreia de João Augusto Liberato em um novo quadro do "Domingo Espetacular". O projeto, que une reality show e jornalismo, mostrará a trajetória do filho de Gugu Liberato em seus primeiros passos na televisão brasileira.

A atração promete acompanhar de perto o aprendizado e os desafios do jovem comunicador. Em cada episódio, o público verá João enfrentando experiências reais de um apresentador em formação, com aulas de voz, expressão corporal e práticas em reportagens e entrevistas.

A Record afirma que o projeto vai além de uma homenagem ao legado do pai, Gugu Liberato, e representa o início de uma nova trajetória na televisão brasileira.

“ Em cada episódio, o público será convidado a conhecer o que existe por trás das câmeras — as pessoas, o esforço, a técnica e a paixão que constroem o espetáculo da TV ”, diz a emissora.