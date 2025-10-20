Instagram Lucas Souza rebate Jojo Todynho e faz revelação íntima nas redes sociais

Lucas Souza, de 25 anos, relembrou o casamento com Jojo Todynho e falou sobre o fim da relação durante entrevista ao Sem Filtro, podcast apresentado por Luiza Ambiel. O episódio completo vai ao ar nesta segunda-feira (20).

A Quem teve acesso antecipado a trechos da conversa, em que o influenciador revelou detalhes da convivência com a cantora e as dificuldades após a separação.

O ex-militar contou que o relacionamento, iniciado em 2022, teve altos e baixos e terminou de forma conturbada. Ao relembrar o período, Lucas afirmou que enfrentou situações difíceis. “ Enquanto eu estava na Fazenda, ela fez um inferno na minha vida. Prefiro nem falar muito sobre isso ”, declarou.

Questionado sobre os motivos dos desentendimentos, Lucas descartou a possibilidade de ainda existir sentimento entre eles. “ Sinceramente, acho que não. Pra fazer o que ela fez, não dá pra dizer que gostava ”, afirmou.

Ele avaliou que parte dos conflitos veio da exposição pública da relação. “ Na época ela estava mais preocupada com a opinião dos outros. Ela se importava muito com o que as pessoas iam pensar dela, ainda mais com eu indo bem no reality, quebrando estereótipos, o público gostando de mim… talvez isso tenha incomodado ”, disse.

O influenciador explicou que a repercussão do casamento afetou sua imagem profissional. “ Eu estava bem visto e ela acabou reforçando estereótipos e falando coisas que não eram verdade. Entendo que foi uma forma dela se defender, porque estava sendo muito atacada. E numa separação, o lado da mulher costuma pesar mais, ainda mais quando ela termina gostando ”, afirmou.

Mesmo com as brigas, Lucas ressaltou que o sentimento entre eles foi genuíno. “ Sim, eu amei a Jojo. Ela foi uma pessoa muito boa pra mim, e na época eu não me via separado dela ”, contou.

O ex-participante de A Fazenda ainda refletiu sobre a superexposição do casal nas redes. “ Nosso relacionamento foi muito exposto. Acho que ela perdeu um pouco a mão nisso, e eu também não sabia lidar. Isso acabou prejudicando meu trabalho, mas o sentimento entre a gente era recíproco ”, afirmou.