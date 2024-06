Reprodução/Instagram Eliana e Barnabé se divertem nos bastidores do programa





O humorista Tiago Barnabé publicou um momento descontraído com a apresentadora Eliana, que terá participação no seu último programa no SBT.

Em vídeo no Instagram, Tiago, que imita a socialite Narcisa, compartilhou um dos momentos de alegria com a colega de palco. "Um domingo diferente, mas sempre com muito amor e respeito", escreveu na legenda da publicação.

Este será o último programa da apresentadora no SBT, que saiu da emissora após 15 anos de televisão.

Recentemente, Eliana fez um agradecimento especial aos colegas, funcionários da emissora e principalmente ao Silvio Santos. Ela destacou a falta de contato com o apresentador, por ele estar fora da televisão desde 2022. Sobre o meu patrão, Silvio Santos, querido. "Eu seria uma boa filha como sempre fui, porque é assim que ele me disse algumas vezes. Eu tenho muitas saudades dele, eu não tive mais contato, mas eu tenho certeza que, de alguma forma, estamos conectados. Então, Silvio Santos, que Deus te abençoe imensamente, te proteja e dê muita saúde para você curtir sua vida nesse momento, porque você também está em um novo ciclo, ao lado das pessoas que você ama. Aproveite mesmo, você merece. Os seus conselhos, eu vou levar para sempre. Você é o meu mestre. Muito obrigada por tudo e por tanto”, completou a apresentadora.