Paolla Oliveira/Reprodução Paolla não reassumirá posto na Grande Rio

A atriz Paolla Oliveira respondeu, neste domingo (19), às críticas feitas pelo ator João Sales durante a exibição de "Vale Tudo", novela que terminou na última sexta-feira (17). Em vídeos publicados nas redes sociais, Sales ironizou a atuação de Paolla como Heleninha, o que motivou a resposta da artista.

Em vídeo divulgado no Instagram, Paolla reagiu a um monólogo recente do ator enquanto se maquiava. A atriz reproduziu expressões faciais e gestos de forma irônica, escrevendo na legenda: “ Analisando a atuação de quem critica a atuação alheia ”.

Em outro momento, Paolla afirmou que as críticas ultrapassaram o campo artístico. “ Não é sobre atuação, claro. Quem sou eu pra ficar julgando a atuação dos outros. Mas é sobre o ser humano que adora crescer às custas dos outros, principalmente quando o outro é uma mulher. Bem mais fácil, não é?! ”, escreveu a atriz.

A resposta veio após uma série de publicações de João Sales em que ele avaliava, de forma negativa, o desempenho de artistas de "Vale Tudo". Paolla foi o principal alvo, mas o ator também criticou Bella Campos, intérprete de Maria de Fátima, e Pedro Waddington, que viveu Tiago.