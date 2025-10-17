Reprodução/Instagram/@anacastelacantora Ana Castela é criticada por novos looks

Ana Castela, de 21 anos, respondeu a um comentário nas redes sociais dizendo que não terá 18 anos para sempre e que continuará amadurecendo. A declaração veio após críticas de alguns seguidores sobre como ela tem se vestido.

A cantora, que tem sido constantemente mencionada pela mídia nos últimos dias, especialmente após assumir o relacionamento com o cantor Zé Felipe, de 27 anos, também vem chamando atenção pelo novo estilo.

Muitos dos comentários nos vídeos da cantora são relacionados ao novo namoro; outros criticam seu visual, que está mais sensual, embora ainda dentro da estética típica do sertanejo.





Em resposta aos fãs, a artista comentou:

"Eu amo vocês, mas sabem que eu não vou ter 18 anos para sempre, né? Isso é normal! E vocês vão ter essa sensação todo ano, porque eu vou ficar mais velha, vou ter outros pensamentos, vou amadurecer mais. Então, não joguem esse peso de que ‘não sou mais a mesma’ em mim!", disse.

Ana Castela e Zé Felipe vazam aliança

Ana Castela e Zé Felipe apareceram juntos na academia nesta quarta-feira (15), levantando suspeitas de que o relacionamento entre eles está ficando mais sério. A cantora publicou uma foto ao lado do sertanejo nas redes sociais com a legenda: “Vai voltar a treinar sim.” Os dois foram vistos usando o mesmo anel, no dedo, que tradicionalmente indica um compromisso de namoro.

A aproximação entre os artistas ganhou força nos últimos dias. Durante uma gravação no domingo (12), no SBT, eles trocaram um beijo e confirmaram que estão se conhecendo melhor.

Na noite de terça-feira (14), Ana publicou um vídeo em que aparecia usando um anel semelhante ao de Zé Felipe. O detalhe chamou a atenção dos fãs, que passaram a especular sobre um possível pedido de namoro.

A família também entrou em cena. Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, postou uma foto do filho ao lado de Ana em um carro de luxo. Na legenda dos Stories, a esposa de Leonardo adicionou a música "Simples Assim", de Pedro Pondé, alimentando ainda mais os comentários sobre o novo casal.

O clima entre os dois vem sendo observado há semanas. No último sábado (11), Zé Felipe compareceu discretamente a um show de Ana Castela em São Paulo.