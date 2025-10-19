A cantora, fã assumida de novelas, parou a apresentação para comentar o desfecho da trama escrita por Manuela Dias
Alcione expressou insatisfação com o  final do remake de "Vale Tudo"  durante um show em São Paulo, na noite de sábado (18). A cantora, fã assumida de novelas, parou a apresentação para comentar o desfecho da trama escrita por Manuela Dias.

Vai me dar um final daquele? Fiquei muito invocada. Ainda bem que vocês concordaram comigo! Será que sou só eu que sou do contra? O que é que há? ”, disse ao público.

Durante o show, Alcione comentou as mudanças feitas no roteiro, que alteraram o destino de personagens clássicos.

A verdade é que ninguém matou ninguém”, afirmou. Em seguida, criticou o final de Odete Roitman (Débora Bloch), que sobreviveu e fugiu com a ajuda do mordomo Freitas (Luis Lobianco). “Odete fez e aconteceu, sai linda no avião e aquele tal de Freitas — que só sabia puxar saco — ainda ficou à disposição dela. Vontade de dar um soco na cara... ”, brincou.

A artista também mencionou Maria de Fátima ( Bella Campos), outra personagem polêmica.

Aí Maria de Fátima arrumou um fazendeiro pra sustentar ela... O que é isso? Não gostei, não gostei, não gostei! Vendeu a casa com a mãe dentro e no final da novela ainda arruma um fazendeiro rico para sustentar ela. Que injustiça é essa? Estou mentindo? ”, questionou, arrancando gargalhadas do público.

O remake de "Vale Tudo" dividiu opiniões ao apresentar uma reviravolta inédita. No desfecho, a vilã Odete Roitman foi baleada por Marco Aurélio ( Alexandre Nero), mas sobreviveu. Freitas conseguiu uma cirurgia clandestina para salvá-la e, em seguida, ajudou na fuga do país.

A mudança desagradou parte dos fãs que esperavam a repetição do final clássico da versão original, exibida em 1989, quando Leila ( Cássia Kis) foi revelada como a verdadeira assassina de Odete. 

