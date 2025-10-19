Instagram A cantora, fã assumida de novelas, parou a apresentação para comentar o desfecho da trama escrita por Manuela Dias

Alcione expressou insatisfação com o final do remake de "Vale Tudo" durante um show em São Paulo, na noite de sábado (18). A cantora, fã assumida de novelas, parou a apresentação para comentar o desfecho da trama escrita por Manuela Dias.

“ Vai me dar um final daquele? Fiquei muito invocada. Ainda bem que vocês concordaram comigo! Será que sou só eu que sou do contra? O que é que há? ”, disse ao público.

Durante o show, Alcione comentou as mudanças feitas no roteiro, que alteraram o destino de personagens clássicos.

“ A verdade é que ninguém matou ninguém”, afirmou. Em seguida, criticou o final de Odete Roitman (Débora Bloch), que sobreviveu e fugiu com a ajuda do mordomo Freitas (Luis Lobianco). “Odete fez e aconteceu, sai linda no avião e aquele tal de Freitas — que só sabia puxar saco — ainda ficou à disposição dela. Vontade de dar um soco na cara... ”, brincou.

A artista também mencionou Maria de Fátima ( Bella Campos), outra personagem polêmica.

“ Aí Maria de Fátima arrumou um fazendeiro pra sustentar ela... O que é isso? Não gostei, não gostei, não gostei! Vendeu a casa com a mãe dentro e no final da novela ainda arruma um fazendeiro rico para sustentar ela. Que injustiça é essa? Estou mentindo? ”, questionou, arrancando gargalhadas do público.

O remake de "Vale Tudo" dividiu opiniões ao apresentar uma reviravolta inédita. No desfecho, a vilã Odete Roitman foi baleada por Marco Aurélio ( Alexandre Nero), mas sobreviveu. Freitas conseguiu uma cirurgia clandestina para salvá-la e, em seguida, ajudou na fuga do país.

A mudança desagradou parte dos fãs que esperavam a repetição do final clássico da versão original, exibida em 1989, quando Leila ( Cássia Kis) foi revelada como a verdadeira assassina de Odete.