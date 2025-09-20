redação/instagram Poliana Rocha

Poliana Rocha não passou despercebida nas redes sociais. É que a influenciadora e mulher do cantor Leonardo surgiu em uma mini sessão de fotos com um look que deixou sua barriga à mostra.



Nas imagens, ela aparece toda poderosa ornando a roupa com óculos escuros, bolsa e maquiagem impecável. Na legenda, ela postou uma reflexão:

"Ser mulher madura é não temer o tempo, mas usá-lo a meu favor!!! Ótimo sábado a todas 🫶🏻🌟!!!!".





Segredo

Recentemente, Poliana que Zé Felipe escondeu um segredo durante o início do namoro com Virginia Fonseca. A revelação foi feita em entrevista ao programa Sensacional , da RedeTV!, no qual a influenciadora abriu o jogo sobre o medo do filho de dormir sozinho.

A esposa de Leonardo relatou que o sertanejo convivia desde a adolescência com receio de lendas populares, como a “ loira do banheiro ”. Por causa disso, mantinha o hábito de buscar companhia durante a noite, chegando a dormir no quarto dos pais para não ficar sozinho.

Segundo Poliana, esse comportamento era tão marcante que o artista chegou a pedir que ela guardasse o segredo. O pedido ocorreu quando ele já estava em relacionamento com Virginia, temendo que a namorada descobrisse a situação.