Instagram Tata Estaniecki e Júlio Cocielo retiram sobrenome de casados após término

Tata Estaniecki e Júlio Cocielo retiraram o sobrenome de casados dos perfis nas redes sociais nesta sexta-feira (17), um dia após o influenciador confirmar o fim do casamento de oito anos. O casal, que tem dois filhos, pediu respeito ao momento e afirmou que não dará mais declarações sobre a separação.

A informação foi confirmada nas redes dos dois influenciadores. Tata, que antes assinava como “ Tata Estaniecki Cocielo ”, passou a usar apenas o nome de solteira. Horas depois, Júlio também removeu o sobrenome da ex-esposa, alterando o perfil para “ Júlio Cocielo ”.

O término foi anunciado por Júlio Cocielo na noite de quinta-feira (16). Em um texto publicado no Instagram, o influenciador comentou a repercussão entre os fãs.

“ Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor’. Lendo essas coisas, a gente fazia questão de fazer piadas sobre relacionamentos ”, escreveu.

Cocielo pediu empatia e afirmou que o casal viveu momentos intensos ao longo dos anos.

“ Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro ”, completou.

A atitude de Tata confirmou o fim do relacionamento e encerrou especulações sobre uma possível brincadeira. Alguns seguidores chegaram a acreditar que a notícia fazia parte do quadro “WebBullying”, do humorista Maurício Meirelles, em que celebridades têm as redes sociais invadidas para criar situações cômicas.

Maurício, porém, negou qualquer envolvimento. “ Ó, tô fazendo show aqui em Canoas, recebi mais de 50 mensagens no último minuto. Não fui eu, não tenho nada a ver, não estou fazendo ‘WebBullying’ com Cocielo ”, declarou em seus stories.

O comediante ainda ironizou a repercussão. “ Talvez seja ou uma verdade, ou uma campanha de antitranspirante. Mas não fui eu ”, brincou.