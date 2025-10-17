Instagram/Globo Jornalista da Globo tem relíquia histórica como decoração da casa

A estudante Beatriz Lobo, filha da jornalista e âncora da Globo Ana Luiza Guimarães, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (17) após compartilhar a decoração da casa em que mora com a mãe. Dentre os itens que se destacam estão miniaturas de animais, uma amostra de petróleo da Petrobras e uma manta feita com a lã da ovelha clonada Dolly.



O vídeo, compartilhado no TikTok e no Instagram, conta com mais de 800 mil visualizações. Beatriz mostra alguns itens da casa, mas promete mostrar mais coisas em novos vídeos.

" Se tem uma coisa que minha mãe me ensinou foi a gostar de casa com cara de casa. Tipo, se tivesse uma rixa entre casas minimalistas e casas com cara de casa, eu com certeza apostaria todas as minhas fichas nas casas com cara de casa. E essa é a nossa sala. Não te dá uma vontade de tomar um cafezinho sentado aqui? ", começa a jovem.

Eis então que ela mostra a coisa mais importante que da jornalista, que está marcada na história: " Mas o que eu mais amo aqui em casa é o que eu chamo de coisas aleatórias que minha mãe adquiriu ao longo do tempo. Tipo esse pedaço de lã que veio do primeiro mamífero clonado do mundo, a ovelha Dolly, que minha mãe conseguiu quando fez uma matéria disso em Londres em 1997 ".

Além das decorações envoltas nas memórias de trabalho, Beatriz afirma que alguns dos itens são puramente com valor sentimental.

" Tem também esse trem super vintage que meu avô deu pra minha mãe quando ela tinha mais ou menos uns três anos porque ela conseguiu parar de chupar chupeta. A caixa de desenho da minha bisavó, uma coleção significativa de mini animais, esse caleidoscópio que não funciona e os milhares e milhares de livros. Mas isso e outras coisas aleatórias a gente deixa pro próximo vídeo ".