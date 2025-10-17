Reprodução/Instagram/@jojotodynho Jojo Todynho exibe corpão

Na manhã desta sexta-feira (17), Jojo Todynho chamou a atenção nas redes sociais após postar uma sequência de fotos em que aparece de biquíni fio-dental amarelo. A cantora aproveitava o dia em uma piscina com vista para o mar.

Jojo passou por uma cirurgia bariátrica e já eliminou 86 quilos. Nos últimos tempos, ela vem demonstrando bastante otimismo e felicidade com o próprio corpo. Nas imagens, aparece sorridente, celebrando uma nova era em sua vida.

"Ela é a própria metamorfose", comentou uma seguidora. "Tá um arraso, mulher! Quem te critica não compra nem o leite. As invejosas que se mordam, porque tá maravilhosa!", disse outra. "Maravilhosa! Nem parece aquela que tinha medo de nadar. Lembro de você com o Rodrigo Faro [referência à participação da cantora no extinto Hora do Faro, da Record]. Ri demais aquele dia, mas também me emocionei! Jojo, você é massa", escreveu uma terceira.





Processo de emagrecimento

Desde que realizou a cirurgia, em agosto de 2023, Jojo tem compartilhado cada etapa de sua jornada com o público. A dona do hit "Que Tiro Foi Esse" revelou que optou pela bariátrica após enfrentar complicações graves decorrentes da obesidade mórbida.

"Antes, eu estava com 159 quilos. Hoje estou com 73 quilos e tenho 1,50 m de altura. Já é uma vitória gigante! Mas, se for para perder mais um pouquinho e continuar me sentindo bem, vamos embora", disse, na época, à Quem.

Atualmente, Jojo é adepta de uma rotina saudável. Além da bariátrica, ela passou por cirurgias plásticas e tem se dedicado à vida fitness. "Eliminei 86 quilos com muito foco, força e fé! Mas não estou nessa de ficar magérrima, não, tá? Estou buscando saúde, qualidade de vida e disposição para viver tudo o que Deus tem para mim", destacou.

Em outra publicação, feita em agosto, quando completou dois anos da cirurgia, a artista refletiu sobre sua evolução: "Me sinto viva. Quem eu era há 2 anos já não me cabe mais! Mudei, mas não apenas no físico - mudei em essência. Sou um ser em constante (re)construção, vivendo essa vida intensa e aprendendo a cada dia", afirmou.