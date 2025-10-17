Instagram Quem é Josh Richards, namorado milionário da modelo Gabi Moura

A influenciadora Gabi Moura, de 21 anos, estreou no desfile da Victoria’s Secret 2025 e chamou atenção do público não apenas pela presença na passarela, mas também pelo relacionamento com o TikToker canadense Josh Richards, de 23 anos. O criador de conteúdo está entre os mais ricos da plataforma, com fortuna estimada em mais de R$ 27 milhões, segundo a Forbes.

Gabi integra o grupo de novas modelos brasileiras que conquistaram espaço na tradicional marca de lingerie. Morando na Califórnia, nos Estados Unidos, a jovem compartilha o dia a dia nas redes sociais, onde soma mais de 11 milhões de seguidores.

Josh Richards, por sua vez, acumula mais de 25 milhões de seguidores no TikTok e ultrapassa 2 bilhões de curtidas. O criador ficou conhecido por vídeos de humor, danças e dublagens, além de participações com a namorada em conteúdos que fazem sucesso entre o público jovem.

Além do sucesso nas redes, Richards também atua como empreendedor. Aos 15 anos, fundou a empresa de energéticos Ani Energy, que já encerrou as atividades. Com o tempo, passou a investir em tecnologia e engenharia genética por meio de uma empresa de capital de risco.

No entretenimento, Richards apresenta o podcast semanal BFFs ao lado da influenciadora Brianna LaPaglia, com quem comenta temas de cultura pop e vida digital. O programa é um dos mais populares do segmento nos Estados Unidos.

O relacionamento com Gabi Moura começou em 2023. Em julho de 2025, o canadense publicou uma declaração romântica em português nas redes sociais: “ Eu te amo mais do que você pode imaginar ”.