O influenciador Julio Cocielo e a apresentadora Tata Estaniecki, do podcast PodDelas, anunciaram nesta sexta-feira (17) a separação após anos de casamento.

O comunicado foi publicado nas redes sociais e destacou que a decisão foi tomada de forma respeitosa e que ambos continuarão próximos para cuidar dos filhos.

“ Nosso trabalho não tem fim. Temos um objetivo pra vida toda, que é cuidar dos nossos filhos, e, pra isso, vamos estar juntos, sempre próximos, mantendo o respeito, a admiração e o carinho um pelo outro ”, afirmaram.

O texto compartilhado começa com uma referência às reações do público ao relacionamento dos dois. “ Vocês diziam: ‘No dia em que eles terminarem, eu não acredito mais no amor.’ ” Em seguida, o casal explicou que sempre tratou o tema com leveza e humor, mas que enfrentam, como qualquer outro relacionamento, momentos difíceis.

Cocielo e Tata pediram compreensão neste momento e informaram que não pretendem voltar a falar sobre o assunto. “ Ninguém casa esperando uma situação como essa, claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê... É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento ”, escreveram.

Apesar do fim da relação, os dois ressaltaram que continuarão mantendo laços de amizade e colaboração profissional. “ De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família ”, diz o comunicado.





Mensagem positiva

O casal encerrou a publicação com uma mensagem otimista aos seguidores. “ Jamais deixem de acreditar no amor. Vivemos anos intensos, realizamos muitos sonhos, nos divertimos, amadurecemos, tivemos duas crianças perfeitas e aprendemos muito um com o outro .”

Eles afirmaram que não consideram o tempo juntos como perdido. “ Não foi um tempo em vão, foram os melhores anos das nossas vidas e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte ”, concluíram.