Instagram/Twitter Maurício Meireles volta negar envolvimento em término de Cocielo

Maurício Meirelles, de 41 anos, voltou às redes sociais para negar o envolvimento com o término entre o influenciador Júlio Cocielo, de 32 anos, e Tata Estaniecki, de 31 anos. A notícia da separação pegou os seguidores de surpresa na noite da última quinta-feira (16), após uma publicação no perfil do ex-youtuber.



Mais cedo, Maurício já havia comentando o caso e negado que tinha qualquer envolvimento com o término. As suspeitas começaram pelo fato do humorista ter um quadro chamado WebBullying, em que pega as redes sociais de anônimos e famosos e manda mensagens ou faz publicações se passando pela pessoa.

No novo vídeo publicado no feed do Instagram, Maurício reitera: " WebBullying é um formato que eu criei, que já é bem conhecido aqui no Brasil, onde depois de um show de stand-up que eu faço de 1 hora, eu entro na rede social de alguém da plateia ou alguma figura famosa do grande público. "

" Agora quanto a história do Júlio Cocielo e da Tatá, eu já fiz um vídeo anteriormente, onde deixo claro, eu não tenho nada a ver com o assunto. Eu só fiz esse vídeo porque muita gente ficou mandando mensagem: 'Foi você, foi você, foi você, foi você'. Então eu falei: 'Não fui eu'. Em nenhum momento eu brinquei, eu falei: 'Não fui eu'. Eu não tenho nada a ver com isso. E quando você fala uma coisa na internet, que as pessoas querem entender outra coisa. Você fala uma, você fala pato, a pessoa entende galinha, né? ", continua.

O comediante finaliza o vídeo dizendo: " Não fui eu e eu lamento muito essa separação, porque eu gosto muito do casal e imagino que eles estão precisando nesse momento de mensagens positivas, tá bom? Tem nada a ver comigo, realmente. É isso, é oficial. Valeu "

As especulações sobre uma possível trolagem ganharam ainda mais repercussão após o surgimento de uma suposta foto de Cocielo na gravação do programa de Maurício. Entretanto, analisando a imagem mais afundo, é possível ver que, provavelmente, trata-se de uma imagem gerada por inteligência artificial. As mãos de Maurício e o teclado com letras e números desconexos são alguns dos fatores a serem observados. Além disso, o iG testou a imagem em uma plataforma para identificar imagens geradas por IAs, que apontou uma probabilidade de 92%.

Término

No texto publicado por Cocielo, o influenciador começa: " Ninguém casa esperando uma situação como essa. Claro que dói, mas, às vezes, as coisas acontecem do nada, sem um porquê. Talvez seja só um tempo, talvez seja algo pra nos fortalecer… não sabemos. Pode fazer sentido um dia, ou talvez não faça. É difícil, mas pedimos que respeitem o nosso momento ".

Ele continua: " De qualquer forma, vamos seguir fazendo nossos trabalhos e cumprindo nossos papéis como família ".

Encerrando o comunicado, ele reforçou que a história dos dois será sempre lembrada com respeito e gratidão.

" Não foi um tempo em vão. Foram os melhores anos das nossas vidas, e seremos sempre gratos um pelo outro. Então, não pense no pior, não tenha medo de se entregar. Vá ser feliz! Faz parte ", finalizou.

Até o momento, Tata não se pronunciou sobre o assunto.