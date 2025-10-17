Reprodução/Instagram/@joaovicente27/@graoficial João Vicente e Gracyanne

Gracyanne Barbosa, de 42 anos, e João Vicente, também de 42, se tornaram assunto na última quinta-feira (16) após rumores de um possível affair circularem na mídia. No entanto, ambos usaram as redes sociais para esclarecer os boatos.

Tudo começou quando o programa Fofocalizando, do SBT, afirmou que os dois estariam se conhecendo melhor e que o ator teria aguardado a influenciadora superar o término do casamento de 16 anos com o cantor Belo, de 50 anos.

De acordo com a atração, Gracyanne teria dito que João “esperou um ano” por ela.

"Ele esperou um ano por mim. Não diria que é um romance ainda, mas agora estou disposta e com o coração aberto. Antes não estava. Estou esperando o divórcio sair. Ele esperou um ano e demonstrou querer que dê certo. Estamos indo com muita leveza e calma", teria dito a musa fitness à atração.





Pouco depois, Gracyanne se pronunciou nas redes sociais negando envolvimento com João Vicente:

"Eu e João, não tem nada a ver. Eu sei que vocês ouviram os áudios aí, mas, gente, é outra pessoa. [...] Não tô tendo nada sério com ninguém por enquanto", afirmou a influenciadora.

Ela explicou ainda que, no momento, seus "companheiros" são apenas uma muleta e um andador, devido ao processo de recuperação de uma cirurgia após romper o tendão durante uma apresentação de lambada no Dança dos Famosos - lesão que causou sua saída oficial da competição.

João Vicente desmente suposto affair com Gracyanne

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, João Vicente negou qualquer envolvimento com a ex de Belo e disse não entender de onde surgiram os rumores.

"Só consigo pensar que é outro João. Juro pela saúde da minha família que nunca beijei ela. Estive com ela duas vezes na vida. Já nos falamos pelo Instagram, mas nada demais. Acho ela uma mulher superlegal, mas nunca fiquei com ela", afirmou o ator.

Ainda durante a conversa, ao ser informado de que Gracyanne teria feito declarações sugerindo um envolvimento, João foi enfático:

"Então é ela [que está mentindo]. Eu não estou. Mandei mensagem pra ela para entender. Uma coisa eu afirmo: nunca fiquei com ela", finalizou.