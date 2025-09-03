Reprodução/Instagram/@alicewegmann Alice Wegmann comenta possível romance com João Vicente

Alice Wegmann marcou presença no "Lady Night" e aproveitou o bate-papo para falar sobre sua vida pessoal e relacionamentos. A atriz, conhecida por papéis marcantes na televisão, abriu o jogo sobre um possível reencontro romântico com João Vicente de Castro, colega de cena na novela das 21h, mostrando bom humor e sinceridade durante a entrevista.

Alice respondeu com bom humor: "Com muito esforço, sim", arrancando risadas do público.

O breve romance entre Alice e João teve início há nove anos, graças a uma amiga em comum, Fernanda Paes Leme. Desde então, os dois cultivaram uma amizade sólida, marcada por demonstrações públicas de carinho nas redes sociais.

Em entrevista ao jornal Extra, a atriz destacou a profundidade da relação.

"Temos uma relação de amizade muito intensa, onde conseguimos ser completamente sinceros um com o outro. Já se passaram mais de seis anos desde que tivemos algo mais, mas ele continua sendo uma das pessoas que mais amo na vida."

Alice ressaltou que, embora o romance tenha sido breve, a amizade se manteve forte e cheia de cumplicidade: "A gente compartilha sentimentos que às vezes nem conseguimos dividir com outros. Isso mostra que nem só as relações amorosas precisam ser cuidadas."