Reprodução/Instagram/@graoficial Gracyanne Barbosa sofre assalto

A influenciadora Gracyanne Barbosa teve seu carro de luxo roubado por criminosos na madrugada desta quinta-feira (16), quando retornava de um ensaio da escola de samba União da Ilha do Governador.

A famosa estava acompanhada da irmã mais velha, Barbara Jacobina. As duas foram rendidas enquanto voltavam do ensaio da agremiação da Zona Norte, que integra a Série Ouro do carnaval carioca, e da qual Gracyanne é rainha de bateria.

Barbosa havia oferecido um jantar aos ritmistas e retornava para casa ao lado da irmã, que dirigia o veículo, uma Land Rover Defender 110, avaliada em cerca de R$ 800 mil.





Segundo testemunhas, o assalto ocorreu nas proximidades do Parque Olímpico. Um homem que presenciou o crime relatou que três criminosos abordaram Gracyanne e Barbara quando elas pararam em um posto de combustível, onde pretendiam comprar remédios em uma farmácia. A influenciadora estava no banco de trás do carro no momento da abordagem.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram Gracyanne e a irmã sentadas na calçada em frente ao posto, logo após o assalto. Após o ocorrido, elas deixaram o local em um carro de aplicativo e seguiram para a 42ª DP (Recreio) para registrar a ocorrência.

Nas imagens, também é possível ver que a ex de Belo estava usando muletas. Ela lesionou o joelho durante a Dança dos Famosos e passou por uma cirurgia há 15 dias.

