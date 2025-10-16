Instagram Lucas Lima e Mina Winkel trocam flertes nas redes sociais e levantam rumores

Lucas Lima, de 43 anos, compartilhou um café da manhã romântico nesta quinta-feira (16) e levantou especulações sobre a vida amorosa. O cantor, ex-marido de Sandy, publicou uma foto com duas canecas de café decoradas com corações na espuma, o que atraiu a reação de Mina Winkel, influenciadora e ex-participante do " De Férias com o Ex ".

Embora não tenha marcado ninguém, a interação chamou atenção. Mina respondeu à publicação com emojis de coração, reforçando os rumores de um possível romance entre os dois.

Os boatos de que Lucas Lima e Mina Winkel estariam juntos circulam há meses. Fãs notaram que as curtidas discretas nas redes sociais se transformaram em trocas públicas de elogios e comentários carinhosos. A aproximação ficou mais evidente nas últimas semanas, quando os dois passaram a interagir com mais frequência.

O gesto mais comentado aconteceu no aniversário do músico, no último sábado (11). Mina fez uma homenagem afetuosa ao artista, escrevendo: “ Que bonito te ler assim, inteiro. Acho que a verdadeira autoestima é isso, estar em paz com quem a gente é, no olhar pra dentro e pra fora. Amando e sendo amado. Que esse novo ciclo te traga ainda mais presença, afeto e propósito. Feliz vida! ”.

Um dia antes, a influenciadora já havia deixado outro recado para o cantor. “ Eu amo te ver feliz e realizado! Voa alto, pajarito ”, escreveu.

Fim do casamento com Sandy

Lucas Lima foi casado com Sandy por 15 anos. O casal anunciou a separação em setembro de 2023, de forma amigável. Na época, ambos afirmaram que continuariam próximos por causa do filho Theo e que mantinham “ respeito e admiração um pelo outro ”.

Desde o término, esta é a primeira vez que o músico é apontado como envolvido em um novo relacionamento. Mina, que ganhou destaque no reality De Férias com o Ex, ainda não comentou publicamente sobre a aproximação.