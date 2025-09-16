Instagram Lucas Lima e Mina Winkel trocam flertes nas redes sociais e levantam rumores

Lucas Lima e Mina Winkel, modelo e ex-participante do De Férias com o Ex , movimentaram as redes sociais com trocas de comentários nesta terça-feira (16). O músico interagiu em publicações da modelo, e as respostas chamaram atenção de seguidores, alimentando rumores de romance entre os dois gaúchos.

A aproximação ganhou destaque após Lucas comentar um vídeo em que Mina aparece tomando chimarrão no campo. “ Nem uma schmier? ”, escreveu ele, em referência a uma geleia típica do Rio Grande do Sul. Mina respondeu de forma sugestiva: “ Enquanto eles te convidam pra festa, eu te convidaria pra isso ”.

As mensagens seguiram com tom descontraído e deixaram fãs atentos à interação. Em outro momento, Mina escreveu: “ Se tu for comigo, levo a berga [tangerina] e a chimia [schmier]. O resto tu te vira !”. O músico reagiu a mais publicações da modelo, como uma em que comentou com emojis de aplauso, recebendo resposta imediata: “ Bora trocar esse emoji aí, hein ”.

Boatos sobre romance ganham força

Apesar das trocas públicas, Lucas desconversou sobre o suposto relacionamento. No último final de semana, durante passagem pelo festival The Town, ele foi questionado sobre o assunto e rebateu. “ Eu já decidi que eu não quero mais me envolver com esses boatos. As pessoas especulam o que elas quiserem. Eu, quando namorar, não vou esconder. E vai estar tudo certo ”, afirmou.