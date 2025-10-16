Reprodução/ YouTube/ Universa Daniela Lima fala sobre demissão da Globo

A jornalista Daniela Lima, demitida da GloboNews, falou pela primeira vez sobre como foi sua dispensa do canal de notícias. A profissional aproveitou para denunciar as fake news envolvendo seu nome no imbróglio.

"Foi um dia muito emocionalmente intenso, porque as fontes começaram a me ligar de todo lugar para entender o que tinha acontecido. Foi uma porrada. A quantidade de coisas que escreveram, que viralizaram, que foram exploradas... foi muito doloroso para mim. Para mim e para a minha família", disse a apresentadora ao canal comandado por Tati Bernardi.

"E pior do que a demissão foi o que aconteceu depois. Sinceramente, foi quase um surto, houve uma produção em série de fake news. Não tinham se passado nem três minutos [do post que falava de sua saída], e alguém já havia repercutido com um viés muito pesado", relatou Daniela Lima.





Ela, no entanto, negou que sua saída do canal tenha relação com uma pesquisa encomendada pela Globo ao instituto Quaest.

"Essa história da pesquisa é mentira. O que aconteceu foi que a Globo fez uma pesquisa qualitativa, ou seja, com um grupo pequeno, 81 pessoas, se não me engano, sendo a maioria homens e empreendedores, para entender por que algumas pessoas deixaram de assistir à GloboNews. Não era sobre o público geral do canal, mas sobre os haters, o que é superválido", explicou.

Sobre o real motivo de sua demissão, a jornalista enfatizou que não recebeu explicações claras:

"Se você me perguntar: 'O que te disseram?' Nada! A resposta é: nada. Só falaram: 'A gente vai fazer uma reformulação, de tempos em tempos fazemos isso'. O motivo, só eles sabem, né? Eu acho que, de todo o processo, o que veio depois [da demissão] foi muito mais violento do que a demissão em si, porque a empresa tem o direito de escolher com quem quer trabalhar", reiterou.

Demissão de Daniela

Contratada pela Globo em 2023, a jornalista Daniela Lima foi demitida em agosto de 2025.

Na época, a emissora da família Marinho emitiu uma nota sobre a demissão de Daniela Lima, Eliane Cantanhêde e Mauro Paulino.

"Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo", disse.