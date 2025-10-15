Instagram Morre Sérgio Mattos, empresário que revelou Gisele Bündchen e Cauã Reymond

O empresário Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 Graus, morreu nesta quarta-feira (15), aos 62 anos, em decorrência de complicações renais. A informação foi confirmada por pessoas próximas ao agente, que marcou gerações ao descobrir alguns dos principais nomes da moda brasileira.

Conhecido por seu olhar apurado para novos talentos, ele revelou modelos como Gisele Bündchen, Cauã Reymond, Isabeli Fontana, Ana Beatriz Barros e Raica Oliveira.

A morte foi confirmada pela agência nas redes sociais. " Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil. Em breve, divulgaremos um novo posicionamento oficial ”, diz a nota.

Baiano, Sérgio Mattos se mudou para o Rio de Janeiro aos 7 anos. Na década de 1980, ingressou no curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e conciliou os estudos com trabalhos como ator e modelo. Nessa época, atuava na marca Yes Brazil, onde começou a gerenciar equipes e a identificar novos rostos para o mundo da moda.

Em 2004, fundou a 40 Graus Models, uma das agências mais influentes do país. O trabalho de Mattos foi reconhecido em 2018 com a exposição 30 anos de moda, que reuniu 50 fotografias, cartas e composites de sua trajetória profissional.

O ator Cauã Reymond lamentou a morte do empresário e relembrou o início da parceria entre os dois.

“ Minha relação com Serginho começou anos atrás, ele que fez meu primeiro book. A gente, ao longo da vida, manteve uma relação bem estreita, falei com ele na semana passada. Serginho sempre foi um protetor, cuidadoso comigo. Me descobriu e descobriu grandes talentos. Fez muito bem à moda nacional .”