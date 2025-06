Reprodução Instagram Isabeli Fontana e Di Ferrero

Isabeli Fontana e Di Ferrero se tornaram assunto de redes sociais como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter. O motivo? As declarações inusitadas que deram sobre o relacionamento deles no último domingo (15).



Durante participação no "Domingão com Huck", o músico contou que a esposa costuma acompanhar os locais onde ele está pelo celular. Isso porque usa GPS para conferir a localização do companheiro.





"Ela não é ciumenta, ela é possessiva, mas de amor, no amor", disse ele. "Eu mando print pra ela. Você fala, eu mando. Menos de 10 minutos, tá lá e você já sabe", completou Di.

"Eu confio no Di. Mas se eu descobrir, ferrou, né baby?'.", brincou a modelo. "Quando tem um tempo que a gente não fala, eu dou uma olhadinha lá no GPS. A confiança é tanta que a gente troca GPS, sabe onde a pessoa está", admitiu.

Vida íntima

Durante uma dinâmica do programa, a pergunta “Depois de anos casados, ela reclama que a frequência sexual caiu muito, o que você faz?” gerou dúvidas entre as participantes, mas, por fim, a maioria optou por “aceita a crítica e corre atrás de solução – talvez até na farmácia”. Em seguida, Di Ferrero não hesitou em responder que se sente confiante em seu desempenho e escolheu a alternativa “Fica ofendido e aproveita para também jogar na cara dela umas reclamações antigas” . Diante disso, Isabeli rebateu sem rodeios: “Eu cobro”.