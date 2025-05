Reprodução Instagram - 12.5.2025 Gisele Bündchen posta foto do caçula pela primeira vez

Gisele Bündchen, de 44 anos, surpreendeu o público no último domingo (11), Dia das Mães, quando usou as redes sociais para publicar a primeira foto do filho caçula, cujo nome não foi revelado por ela ainda. O bebê é fruto da atual relação da famosa com Joaquim Valente.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 23 milhões de seguidores, a modelo surgiu com o recém-nascido no colo. O registro não mostrava o rosto da criança, que surgia usando um macacão com a estampa "I <3 Mom", que, em tradução livre para o português, significa: "Eu amo minha mãe".





"Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença", começou Gisele na legenda da publicação.

"Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias", acrescentou.

"A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor para vocês", concluiu.