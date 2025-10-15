Reprodução: Instagram Zezé Di Camargo

Zezé Di Camargo exibiu uma camisa com mensagem em apoio à anistia aos presos dos atos de 8 de janeiro de 2023 durante um show realizado na segunda-feira (13) em Porto Belo, litoral de Santa Catarina. O sertanejo, apoiador declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL), leu a mensagem em uma camiseta enviada por um fã e exibiu o objeto ao público, recebendo aplausos.

Na peça de roupa jogada no palco, estava escrito: “ Anistia já. Presos 8 de janeiro ”. Zezé mostrou a camiseta para a plateia e foi ovacionado pelos presentes no evento.

O pedido de anistia faz referência aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, investigados por tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Outros participantes são julgados pelo Supremo Tribunal Federal.

Zezé Di Camargo tem se posicionado a favor de Bolsonaro nos últimos anos. Antes do segundo turno das eleições de 2022, o cantor foi a Brasília com um grupo de artistas para manifestar apoio ao então candidato e declarar confiança em seu governo.

Na ocasião, o pai de Wanessa Camargo afirmou acreditar que “ o melhor para o Brasil é essa formação que está aqui ”, em referência à chapa de Bolsonaro. Após a derrota do político, Zezé adotou um discurso mais neutro em entrevistas.

“ Não sou Bolsonaro, não sou Lula, sou o Brasil. E aquilo que acho melhor, eu vou torcer. Não sou de esquerda nem de direita, mas acho que o Brasil tem que estar bem ”, declarou o cantor ao F5 na época.

O iG tentou contato com a assessoria do cantor para comentar a fala, mas não recebeu um retorno até a publicação da reportagem.

