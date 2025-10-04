Reprodução/ TV Globo Manuela Dias e Taís Araujo

Manuela Dias, adaptadora do remake de "Vale Tudo", reacendeu a polêmica com Taís Araujo. A escritora e roteirista se pronunciou pela primeira vez sobre as críticas públicas que recebeu da renomada atriz pela condução da personagem dela na novela.



Durante uma entrevista à RedeTV!, a repórter perguntou à autora se houve algum contato com a intérprete da protagonista Raquel após o caso. Manuela, então, declarou: “Acho que a novela é um processo de colaboração, né? É isso”.





A declaração repercutiu, principalmente em virtude dos últimos capítulos, nos quais a personagem de Taís Araujo tem sido escanteada, aparecendo em poucos momentos e chegando a sequer ter cenas em alguns dias, como ocorreu nesta quinta-feira (2).

Até então, Manuela não tinha se pronunciado sobre o assunto. Antes de ser criticada por Taís, ela costumava compartilhar cenas da intérprete nos stories do Instagram. As duas, inclusive, já tinham trabalhado juntas em "Amor de Mãe" (2021).

Relembre

Em agosto, a esposa de Lázaro Ramos declarou ter ficado "triste" e "frustrada" com os rumos da heroína no remake, essencialmente nos arcos em que voltou a ficar pobre e vender sanduíche na praia, algo que não ocorreu na versão original de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.

Término

A Globo se prepara para se despedir da novela "Vale Tudo". A produção sai de cena em outubro de 2025, abrindo espaço para "Três Graças", que assumirá o horário nobre até o primeiro semestre de 2026, sendo substituída por uma trama de Walcyr Carrasco posteriormente.

Escrita por Aguinaldo Silva e com direção de Luiz Henrique Rios, o mesmo de "Terra e Paixão", "Três Graças" aborda temas como gravidez na adolescência e abandono parental.

No elenco, nomes de peso como Sophie Charlotte, Xamã, Dira Paes, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera e Romulo Estrela. A obra também marca a volta de Aguinaldo Silva à Globo, após sua saída polêmica em 2020.