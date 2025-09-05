Reprodução Instagram @tatawerneck Adriane Galisteu e Tata Werneck

Adriane Galisteu, de 52 anos, foi colocada por Tata Werneck, de 42, em uma verdadeira saia justa. Durante o "Lady Night", a contratada da Rede Globo questionou a apresentadora de "A Fazenda" sobre a vida íntima dela com o ex-marido, o também apresentador Roberto Justus.



"Roberto Justus é bom de cama?", indagou Werneck na atração comandada por ela no Multishow, canal por assinatura do Grupo Globo. "É uma curiosidade que eu tenho", reforçou Tata, tentando argumentar um motivo para abordar um aspecto tão pessoal da vida de Galisteu.





A loira optou por não responder diretamente o questionamento, porém garantiu que contaria para a humorista em outra ocasião, insinuando que abriria o jogo fora das câmeras. "Depois eu te conto", falou.

Adriane ainda se justificou, dizendo que não iria expor o ex-marido, principalmente por ele estar casado com outra pessoa, a influenciadora Ana Paula Siebert, com quem ainda teve uma filha, a pequena Vicky, de cinco anos.

"Imagina que eu vou expor uma pessoa sendo muito bem casada, e vou falar da relação? Nunca faria isso. Não tem a ver com o fato de ele ser ou não ser", prosseguiu Galisteu, casada com Alexandre Iodice desde 2010.

"É verdade. Já deu para entender, porque se ele fosse, você falaria: 'muito, com todo o respeito'", brincou a humorista, rindo. Na sequência, ela lançou outra pergunta que a contratada da Record TV também preferiu não responder. "Já ficou com meninas?", indagou Werneck. "Tata, não posso falar sobre esse assunto", desconversou Adriane, aos risos.

Relembre

Adriane Galisteu namorou Roberto Justus por aproximadamente um ano. Eles se casaram em 1998, mas o matrimônio chegou ao fim após oito meses. Antes disso, ela chegou a viver um relacionamento de aproximadamente um ano e meio com Ayrton Senna.

Este relacionamento terminou em abril de 1994, quando o piloto morreu em um grave acidente durante uma corrida de Fórmula 1. Atualmente, Galisteu está casada com Alexandre Iodice.