Reprodução TV Globo/ Globoplay Relembre os papéis de Cauã Reymond na Globo

Cauã Reymond, de 44 anos, é conhecido pelo perfil discreto em relação aos assuntos pessoais. O contratado da Rede Globo tem lidado com um momento delicado após especulações de polêmicas nos bastidores de "Vale Tudo", mas continua como uma figura influente no entretenimento brasileiro e na indústria televisiva; relembre personagens marcantes:



Christian e Renato - 'Um Lugar ao Sol' (2021)

Reprodução TV Globo/ Globoplay Cauã Reymond vivenciou Christian e Renato em 'Um Lugar ao Sol'





No primeiro folhetim de Lícia Manzo no horário nobre da líder em audiência, coube a ele interpretar dois irmãos gêmeos que eram separados ainda bebês. Um cresceu em meio a privilégios e mordomias, enquanto o outro lidou com a falta de recursos financeiros.





Ao ver o ricaço morrer, o irmão pobre ocupa o lugar dele. Cauã foi elogiado pela crítica especializada pela interpretação nesta obra, carregada de diálogos profundos, características da autora que desenvolveu a trama.

Maumau - 'Malhação' (2002)



Reprodução TV Globo/ Globoplay Maumau, de 'Malhação', foi interpretado por Cauã Reymond





Muito se engana quem pensa que Reymond teve as artes cênicas como primeira opção de profissão. Em 2002, quando cursava psicologia, o artista fez uma transição de carreira e deu vida ao icônico Maumau, fiel escudeiro de Cabeção (Sérgio Hondjakof) em "Malhação".

Jesuíno - 'Cordel Encantado' (2011)

Reprodução TV Globo/ Globoplay Bianca Bin e Cauã Reymond em 'Cordel Encantado'





Escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes, com co-autoria de Thereza Falcão e colaboração de Manuela Dias e Daisy Chaves, o folhetim das seis trouxe C auã como um cangaceiro que se apaixonava por Açucena, protagonista que ficou a cargo de Bianca Bin. A história foi exibida de 11 de abril a 23 de setembro de 2011, com 143 capítulos.



Maurício - 'Justiça' (2016)

Foto: Globo/Estevam Avellar Marjorie Estiano e Cauã Reymond em 'Justiça'





No seriado de Manuela Dias, coube ao artista dar vida a um personagem completamente diferente dos perfis interpretados por ele em antigos trabalhos. A história dele girava em torno das consequências de ter cedido ao último pedido de sua Beatriz (Marjorie Estiano), que, após sofrer um acidente, ficou tetraplégica e pediu pela eutanásia. Ele foi preso e depois voltou para se vingar de Antenor

(Antonio Calloni), responsável pelo atropelamento da bailarina.

Jorginho - 'Avenida Brasil' (2012)

Reprodução TV Globo/ Globoplay Cauã Reymond como Jorginho em 'Avenida Brasil'





Uma das novelas de maior audiência da Rede Globo apresentou Reymond no papel de Jorginho, o único 'ponto fraco' da vilã Carminha, brilhantemente interpretada por Adriana Esteves. Na trama, da autoria de João Emanuel Carneiro, ele era um jogador de futebol e se apaixonava por Nina (Debora Falabella), a maior inimiga de sua mãe.