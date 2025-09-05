Reprodução Instagram @cauareymond Cauã Reymond e Giorgio Armani

Antes de se consagrar como ator, Cauã Reymond trabalhou como modelo. Durante o período em que esteve desfilando pelas passarelas do mundo, o artista chegou a trabalhar com o renomado estilista Giorgio Armani, que morreu aos 91 anos na quinta-feira (4).



Durante participação no "Mais Você", programa apresentado por Ana Maria Braga na Rede Globo, o intérprete de César Ribeiro em "Vale Tudo" contou como foram os bastidores da época em que trabalhou diretamente com o designer italiano.





"Trabalhei muito para ele. Trabalhei cinco anos, segui o treinamento dele, fui assistir aos desfiles dele, ele era um cara realmente icônico, prestava atenção em todos os detalhes, realmente estava presente no desfile, na criação, o que é muito incomum", iniciou.

Reprodução TV Globo/ Instagram @giorgioarmani Cauã Reymond e Giorgio Armani





"Às vezes, a pessoa está há muitos anos, algumas décadas, cuidando do seu império e ocupa um lugar mais administrativo, de gestão. Ele não, ele estava ali no criativo de forma assertiva, presente o tempo todo e muito bonito, né? Eu achava ele muito bonito, muito estiloso", acrescentou.

Titular da atração matinal, Ana Maria Braga também exaltou a importância de Armani, responsável por revolucionar a moda e trabalhar com famosos icônicos. "Ele vestiu grandes celebridades, criou um império na moda", avaliou.

Despedida

Após o encerramento do programa, Cauã Reymond veio a público se despedir de Giorgio Armani. No Instagram, plataforma em que acumula mais de 15 milhões de seguidores, ele escreveu um texto póstumo para o estilista.

"Hoje nos despedimos de um mestre. Triste com a partida de Giorgio Armani. Trabalhamos juntos por alguns anos e sempre foi um aprendizado. A moda celebra sua história", afirmou o ator de 45 anos.





Saiba mais

Reprodução/Youtube Giorgio Armani

O estilista italiano Giorgio Armani morreu nesta quinta-feira (4), aos 91 anos. Reconhecido mundialmente por sua contribuição à moda e ao cinema, Armani teve sua morte confirmada, embora a causa não tenha sido divulgada.

Atendendo a um desejo manifestado por ele em vida, a cerimônia de despedida será restrita a familiares e amigos próximos, sem a realização de um funeral aberto ao público. As despedidas estão marcadas para este sábado (06) e domingo (07), no Teatro Armani, em Milão.