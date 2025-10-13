Reprodução/Instagram/@isaabellaarantes/@sbt Isabella Arantes vê Zé Felipe e Ana Castela aos beijos

Ana Castela e Zé Felipe, cantores que vinham sendo apontados como um casal nas últimas semanas, confirmaram o relacionamento. No último domingo (12), os dois participaram juntos do programa Domingo Legal e afirmaram estar vivendo um romance. Quem presenciou de perto o beijão dos novos namorados foi Isabelle Arantes, ex-noiva de Zé Felipe.

A bailarina, de 28 anos, é assistente de palco do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli no SBT. No mesmo dia, ela utilizou os Stories do Instagram para publicar uma foto em que aparecia desconfiada, olhando para o palco da atração. Seguidores interpretaram a postagem como uma brincadeira e possível "indireta".

Zé Felipe e Isabelle Arantes foram noivos por quase um ano, em 2019. Pouco tempo após o fim do relacionamento, o cantor iniciou um romance com a influenciadora Virgínia Fonseca, com quem teve três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1. Em maio deste ano, o casal anunciou o fim do casamento.





Também em maio, Isabelle chamou a atenção após ser vista com o surfista Gabriel Medina. A especulação sobre um possível romance entre os dois ganhou força durante as comemorações de seu aniversário de 28 anos. Logo depois, ambos foram flagrados juntos em um show do rapper Veigh, o que aumentou ainda mais os rumores.

Isabelle iniciou sua trajetória na televisão como bailarina do Domingão do Faustão, na Rede Globo, onde conquistou grande destaque. Atualmente, integra o elenco do Domingo Legal, no SBT, como assistente de palco. Além da carreira na TV, ela é empresária e comanda sua própria marca de biquínis voltada ao público feminino.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, a modelo compartilha conteúdos sobre moda e bastidores de sua rotina. Também marcou presença na Marquês de Sapucaí nos últimos carnavais, desfilando como musa da escola de samba Salgueiro, no Rio de Janeiro.

Zé Felipe e Ana Castela



Após rumores e fofocas, Ana Castela e Zé Felipe oficializaram o relacionamento e trocaram o primeiro beijo em público durante as gravações do Domingo Legal, do SBT. A atração com a participação do casal irá ao ar no próximo domingo (19).

Os cantores aparecem juntos nas fotos divulgadas pelo perfil oficial do SBT . "Uma imagem vale mais que mil palavras, né?", diz a legenda da publicação.

O registro foi feito após Ana Castela confirmar que os dois estão em um relacionamento. No entanto, ela deixou claro que tudo ainda está no início.



