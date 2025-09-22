Reprodução/TV Globo Ludmilla faz pedido especial para Brunna

Ludmilla fez uma cobrança à esposa, Brunna Gonçalves, durante o Domingão com Huck no último domingo (21). O casal fez parte do júri artístico da Dança dos Famosos, e a cantora aproveitou a deixa para a esposa tomar uma atitude em relação à Zuri.

A situação ocorreu quando Luciano Huck fez questão de comentar.

"A Brunna é quase júri técnico aqui também", disse ele, referindo-se ao fato de que Brunna também é dançarina e fez parte do grupo de dança que acompanhava Ludmilla nos shows antes do casamento.

"Ela é bailarina formada. Eu tenho uma tatuagem de sapatilha de balé, de tanto que admiro o trabalho dela", respondeu à cantora, provocando um momento fofo entre todos os presentes.





Luciano Huck não perdeu a oportunidade de comentar, feliz com a declaração. "Mini coração", disse ele.

Então, Ludmilla fez um pedido especial no meio do programa para a amada.

"Amor, quando a Zuri crescer, tem que botar ela no balé", pediu. A menina, nascida em maio, já está com 4 meses.

"Com certeza! Com seis meses, ela já vai estar no balé", disse Brunna sobre o assunto.

Luciano comentou que já tinha uma.

"Eu tenho uma bailarina em casa que é louca pela Ana Botafogo", disse, referindo-se à filha, antes da resposta de Brunna Gonçalves.

Dança dos Famosos

O super elenco marca os 20 anos da Dança dos Famosos. A atração segue trazendo os principais nomes do entretenimento do país para a dança, que este ano contou com um super elenco que tem feito história com essa edição cheia de novidades.

Criado originalmente dentro do Domingão do Faustão, o quadro foi conduzido por muitos anos por Fausto Silva, que deixou sua marca ao celebrar o talento e a dedicação dos participantes a cada temporada.

Agora, sob o comando de Luciano Huck, a atração continua a encantar os telespectadores, reunindo nomes de peso e mantendo viva a tradição de celebrar a arte da dança no palco do domingo.

O quadro conta ainda com o reforço de Milton Cunha no júri técnico. O carnavalesco se junta a Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha na avaliação dos competidores do programa de dança global.