Reprodução/ Instagram @virginia @vinijr Virginia e Vini Jr.

Virginia Fonseca, de 26 anos, parece ter realmente dado uma nova oportunidade para o romance com Vini Jr., jogador do Real Madrid. Após o rompimento polêmico, cercado por suposta traição, a influenciadora teria recebido os familiares do atleta.

A visita não foi confirmada por nenhuma das partes, mas um detalhe nos stories da apresentadora do SBT foi repercutido por internautas em plataformas de interação virtual, a exemplo do Facebook, Instagram e X, antigo Twitter.





No fim de semana, a ex-mulher de Zé Felipe esteve em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ao publicar alguns registros, os espectadores notaram a presença de alguns familiares de Vini em uma piscina da casa de praia em que Virginia estava.

Veja:

Reprodução/ Instagram @virginia Virginia deixa vazar imagens e web especula que familiares de Vini estariam com a influenciadora





Entenda

Virginia e Vini Jr. viraram alvo de rumores de affair em setembro deste ano, quando interações entre eles começaram a ser percebidas nas redes sociais. Além disso, os dois começaram a frequentar os mesmos lugares.

Virginia foi para Madri, capital espanhola, três vezes durante o envolvimento com o jogador, que mora na Espanha, onde atua como atacante do time internacional Real Madrid.

Ele até chegou a fazer uma publicação dançando com a influenciadora na última segunda-feira (6). Para muitos internautas, esta seria uma oficialização da relação deles. Contudo, a situação mudou logo depois.

Day Magalhães veio a público expor prints de supostas conversas íntimas que teria tido com o atleta. Pela data das mensagens, Vini trocou as mensagens e combinou encontros com Day enquanto já estava se relacionando com Virginia.

Após a polêmica, a apresentadora do SBT revelou que os dois estavam se conhecendo, mas que, depois do ocorrido, teriam encerrado o romance. Na terça-feira (7), ele publicou uma nota se desculpando com a loira. Depois, enviou um buquê. Parte da web defende que os famosos voltaram a se envolver amorosamente.