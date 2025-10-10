Zé Felipe e Ana Castela
Ana Castela Zé Felipe fizeram o maior sucesso nas redes sociais na última quinta-feira (8), ao surgirem juntos dançando "Sua Boca Mente", parceria recém-lançada dos dois. No vídeo publicado, eles aparecem com passos sincronizados, até que, quando um possível beijo iria acontecer, a gravação é cortada.

Na publicação, os cantores surgem coreografando com movimentos sincronizados. Depois, Zé olha para Ana, que retribui, dando a entender a possibilidade de um beijo entre os dois. No entanto, o vídeo foi cortado após a troca de olhares.

"Curte aqui se você ama esse casal", comentou uma seguidora. "Cara, que felicidade vocês terem gravado essa versão que a gente fez", disse outra.


Depois das notícias sobre um possível romance entre Zé Felipe e Ana Castela, os dois não estão mais escondendo o affair. Porém, mesmo aparecendo frequentemente nas redes sociais e tendo viajado juntos para o Pantanal, eles ainda não confirmaram oficialmente o namoro.

Na última terça-feira (7), o cantor falou sobre sua relação com a artista durante participação no PodPah.

"Se eu fosse mulher, eu seria igual à Ana. E se ela fosse homem, ia ser igual a mim. É o mesmo neurônio, a mesma viagem", contou o artista.

Ainda durante o papo, ele concordou quando disseram estar vivendo uma boa fase.

"O que dá pra perceber é que você está mais feliz, irmão", comentou Igão.

"Além de feliz, mais leve. Você tá nessa vibe, né?",  frisou Mítico.
"Tô, eu tô demais. Tô bem demais",  reiterou Zé Felipe.

