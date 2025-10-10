Reprodução/Instagram/@rafakalimann Rafa Kalimann exibe barrigão

A influenciadora Rafa Kalimann, de 32 anos, publicou várias fotos nas redes sociais nesta quinta-feira (9), exibindo o barrigão de oito meses durante uma viagem a Goiânia, Goiás.

"Tarde com meus amigos, matando a saudade de passar uns dias em casa. Goiânia sempre será meu lugar de volta, de refúgio, de descanso. Têm sido dias tão especiais", escreveu a famosa em suas redes sociais.

Nas fotos, a ex-BBB aparece usando um look branco e exibindo a barriguinha da gestação. Ela está no sexto mês de gravidez e espera uma menina que se chamará Zuza, fruto do relacionamento com o cantor Nattanzinho.





Mudanças após a gravidez

A influenciado contou que, não está romantizando o momento e que passa por alguns perrengues, como dores. Rafa Kalimann diz que logo no início, ficava sem energia, tinha muita azia e chegou até a perder a concentração.

"No começo da gestação, eu estava sem estado de presença, meio aérea, com muito sono, não conseguia me concentrar. A memória ia embora, fiquei muito enjoada no primeiro trimestre. Depois veio a azia... Agora estou na lua de mel da gestação, só tem o peso da barriga", refroçou.

Ela segue enfatizando que embora haja desafios, ela segue plena e revelou estar bastante segura sobre o seu atual momento.

"Estou achando lindo, mas não estou romantizando. Tem os desafios, uma mudança física brusca, mas é tão sagrada que nunca me senti tão segura com o meu corpo. Não quer dizer que seja a fase mais bonita, mas é seguro olhar para o corpo e dizer: 'Que bênção que meu corpo é um templo para gerar outra vida'. As mudanças físicas ficam mais iluminadas do que problemáticas", disse ao Gshow.

Anuncio da gravidez em junho

Rafa e Nattanzinho anunciaram que estavam grávidos em junho. A influenciadora e ex-BBB surpreendeu o parceiro lendo uma carta , onde primeiro se declarou ao parceiro e, em seguida, revelou a gravidez.

As imagens mostram Nattan visivelmente surpreso e emocionado ao ouvir a declaração de Rafa e, principalmente, ao entender que se tornará pai. " Você tá grávida? ", repete ele, várias vezes no vídeo.

Nattan também lê um texto para Rafa se declarando para companheira e mostrando que já suspeitava que ela estivesse grávida. No texto ele revela um possível nome para o bebê em homenagem a sua avó: Zuza.

A cena da revelação conquistou rapidamente os fãs do casal, gerando uma onda de mensagens de carinho e felicitações pelos futuros papais.