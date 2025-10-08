Reprodução Instagram - 8.5.2025 Virginia e Zé Felipe

Zé Felipe, de 27 anos, rompeu o silêncio sobre a separação de Virginia Fonseca, de 26, nesta terça-feira (7). O filho de Leonardo ainda aproveitou a ocasião para abordar as especulações de traição e de brigas em relação ao divórcio.



Durante participação no "PodPah", apresentado por Igão e Mítico, ele detalhou a situação, frisou que respeita a ex-mulher da mesma forma que ela o respeita e garantiu que torce para que ela seja uma pessoa feliz.





"Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu, eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas para falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga, eu torço muito para ela ser feliz, independente com quem ela quer que seja", pontuou.

"Ela tá feliz, e eu tô feliz demais também”, acrescentou. Atualmente, Zé Felipe é alvo de rumores de affair com Ana Castela. Já Virginia viajou para Madri três vezes e nelas todas se encontrou com o jogador Vini Jr., do Real Madrid.

Relembre

Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cinco anos, entre namoro e matrimônio. Desde o início deste ano, uma suposta crise era especulada pelos fãs, dado o comportamento de ambos em aparições públicas. Em maio, eles anunciaram a separação.

Na ocasião, o ex-casal já havia garantido que o rompimento não tinha relação com nenhum tipo de briga ou traição. Eles ainda enfatizariam que se manteriam amigos, principalmente em prol da criação dos três filhos que tiveram.

Maria Alice é a primogênita. Maria Flor é a filha do meio, e José Leonardo é o caçula. "Antes de dar alguma briga. Não quisemos dar brecha para um sair odiando o outro. Para um sair brigando com o outro", disse Virginia à epóca.

"Até porque foram momentos maravilhosos que a gente viveu juntos. Melhores momentos da minha vida. Construímos uma família, 3 filhos abençoados, lindos, saudáveis. E acho que tudo é por eles. Melhor deixar assim e ter uma amizade, respeito", acrescentou Zé em maio.