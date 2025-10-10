Reprodução/ Instagram @cesartralli Cesar Tralli lendo cartas da mãe

Cesar Tralli, de 54 anos, comoveu os internautas nesta quinta-feira (9), quando usou as redes sociais para compartilhar um momento emocionante. O jornalista da Rede Globo encontrou cartas escritas por ela para a mãe, Edna Tralli.

Assista:





A matriarca morreu em outubro de 2022, aos 74 anos, vítima de um acidente aéreo. "Memórias que valem por uma vida inteira… Encontrei todas as cartas que escrevi para minha mãe quando fui para Londres com uma bolsa de estudos. Eu era um 'menino', como ela dizia", lembrou.





"Não tinha dinheiro para telefonar. A grana mal dava para comer. Então, toda semana, eu ia até a agência dos correios no subúrbio de Londres, onde morava. Dona Edna guardou tudo! Tudo! E também todas as outras cartas e bilhetes em momentos futuros e decisivos para mim e para minha família", acrescentou.

Mesmo com o luto da perda de Edna, o substituto de Bonner no "Jornal Nacional" ressaltou a "gratidão" que sente pela mãe. "Hoje, faz exatamente 3 anos que perdi minha mãe. Mais do que saudade, sinto uma gratidão infinita por tudo que ela representa em minha existência. Te amo, mãe", concluiu.

Relembre

Em agosto de 2024, o jornalista narrou como foi o momento em que descobriu a morte da mãe. "Eu me lembro como se fosse ontem, um domingo à tarde de outubro de 2022, quando um amigo me telefonou", começou na época.

"Eu estava na cozinha com a minha filha pequena e ele me perguntando se era verdade que minha mãe tinha morrido em um acidente aéreo. Aquilo, para mim, foi um choque. Tinha falado com ela de manhã e à tarde ela partiu de forma repentina, inesperada e violenta", desabafou.

Por fim, ele ressaltou o "tempo" como um aliado na superação. "Quando as pessoas me perguntam o que fiz para superar o baque da perda repentina da minha mãe, digo que é só o tempo mesmo. Você tem que viver esse luto o tempo que for necessário e dar tempo ao tempo", encerrou.