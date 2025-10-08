Reprodução/SBT Ana Castela na apresentação do Bom Dia & Cia

Ana Castela estreou como apresentadora na última terça-feira (7), no Bom Dia & Cia, do SBT. A cantora sertaneja participou do Especial Semana das Crianças do canal e mostrou seu lado apresentadora para o público. Bastante carismática, ela comandou um programa bem divertido, com direito ao retorno do bordão "PlayStation". Ela também auxiliou as crianças a concorrer ao prêmio dos sonhos.

"Hoje eu estou feliz. Estou a cara do Bom Dia & Cia. Estou doidinha para gritar 'PlayStation'. É a primeira vez que apresento sozinha. Estou nervosa, mas acho que dou conta", declarou a cantora, que trouxe a galera da Turma da Boiadeirinha, novo desenho animado infantil, para a atração.

A edição que foi ao ar na última terça-feira (7) foi gravada na segunda-feira (6). A artista convidou o amigo Dorico Reis para auxiliá-la na apresentação e trouxe de volta o icônico "PlayStation", que havia sido retirado da roleta de prêmios.





Ana chegou a manipular a roleta para algumas crianças participantes poderem levar para casa o videogame.

Outro momento que marcou a estreia da sertaneja como apresentadora foi a participação de sua mãe, Michele Castela, que falou com a filha por telefone. "Eu tô realizando meu sonho de criança", declarou ela, emocionada ao ser atendida por Ana.

A empresária foi presenteada com um kit de brinquedos do SBT, e a cantora fez questão de enaltecer a boa relação que tem com a mãe.

"Te amo muito, obrigada por você estar comigo em todos os momentos. Quero que você saiba que eu só sou eu, não a Ana Castela. Eu só sou a Ana Flávia: forte, menina trabalhadora e guerreira, devido à senhora. Te amo muito", disse ela, emocionada.

Por fim, ela manda um recado para os fãs mirins.

"Te amo, eu sou sua fã!", frisou Michele. "Tratem sempre a mãezinha e o paizinho de vocês bem. Mãezinha e paizinho são tudo na vida da gente. Amo eles do fundo meu coração. É o amor mais verdadeiro que eu sinto. Depois do meu cachorro", disse Ana Castela.