Virginia Fonseca, de 26 anos, chegou a marca de 53 milhões de seguidores no Instagram. A apresentadora do SBT ainda teria postado uma indireta em meio ao polêmico término com Vini Jr., jogador do Real Madrid.



"Tem guerra que não é sua! É do senhor, e ele nunca perde", diz uma mensagem publicada pela influenciadora na plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg. A postagem foi interpretada pelos internautas como uma resposta ao caso de Vini e Day Magalhães.





O jogador, que vivia um romance com Virginia, teve conversas íntimas expostas com Day. Segundo as datas das mensagens, essas interações teriam ocorrido enquanto o atleta se relacionava com a ex-mulher de Zé Felipe.

A situação repercutiu não apenas no Brasil, mas também na mídia internacional, com destaque para veículos espanhóis. Foi no meio desta repercussão que Virginia conseguiu chegar a marca de 53 milhões de seguidores.

Agora, Fonseca fica atrás somente de Anitta, Tata Werneck e Larissa Manoela, ocupando o posto de quarta mulher brasileira mais seguida do Instagram. Anitta lidera com 63,3 milhões, Tata tem 56,3 milhões e Larissa ostenta a marca de 53,4 milhões.

Saiba mais

Os rumores do romance de Virginia e Vini Jr. começaram em setembro, após internautas notarem algumas interações entre os dois na internet e, pouco depois, perceberem que a influenciadora havia embarcado para Madri — cidade onde o atacante do Real Madrid vive.

Passeios de iate e momentos na casa do jogador reforçaram as suspeitas de um affair entre eles. A relação foi terminada nesta semana, quando vazaram as conversas íntimas de Vini Jr. com outra mulher.

Antes de Vini, Virginia foi casada com Zé Felipe. Eles se separaram em maio deste ano. Entre namoro e matrimônio, eles ficaram juntos por cinco anos e tiveram três filhos: Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.