Raphaela Cunha/Divulgação Grávida, Rafa Kalimann desfila barrigão pelo festival

O segundo dia do The Town, neste domingo (7), em Autódromo de Interlagos, trouxe ao palco nomes que fizeram a plateia vibrar, como Capital Inicial, Sex Pistols, Green Day e o lendário Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden.

O festival, que reúne grandes atrações nacionais e internacionais até o próximo fim de semana, também tem atraído diversas celebridades para acompanhar os shows de perto.

Entre os famosos que passaram pelo evento, a apresentadora e atriz Rafa Kalimann chamou atenção ao exibir o barrigão da primeira gestação. Ao iG Gente, ela falou sobre a expectativa para a chegada da filha.

“É a minha primeira filha, eu me preparei para isso. Tá tão gostoso, sabe? A expectativa é que ela venha com muita saúde, que eu esteja muito saudável também pra recebê-la e viver essa fase. Mas é tão gostoso”, declarou.

Questionada sobre os desejos da gravidez, Rafa contou que o marido tem sentido ainda mais que ela. A atriz está grávida do cantor Nattan, com quem está em um relacionamento desde dezembro de 2024. Em 2025, anunciaram que serão pai e mãe.

“Ele tem muito mais desejo que eu. Ele tá super grávido, vocês não entendendo. Mas sabe que eu fico com medo de ter aqueles desejos mirabolantes? Tipo gente que tem vontade de comer tijolo, sabonete... Eu pensei: ‘ai meu Deus, será que vou ter esses desejos doidos?’."

"Porque eu sou meio exótica com comida, eu como de tudo, adoro. Mas, não, até agora tô com vontades mais normais, nada dessas coisas diferentes”, explicou.

Após a pausa durante a semana, o The Town volta a receber o público na próxima sexta-feira (12), dando início ao segundo fim de semana de shows.

A programação reunirá nomes de peso, como Backstreet Boys, Luísa Sonza, Mariah Carey, Ivete Sangalo, Katy Perry, Ludmilla e muitos outros.