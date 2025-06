Reprodução/Instagram Rafa Kalimann





Rafa Kalimann e o cantor Nattan anunciaram que estão esperando seu primeiro filho juntos em um vídeo emocionante publicado no Instagram.

A influenciadora e ex-BBB surpreendeu o parceiro lendo uma carta, onde primeiro se declarou ao parceiro e, em seguida, revelou a gravidez.

As imagens mostram Nattan visivelmente surpreso e emocionado ao ouvir a declaração de Rafa e, principalmente, ao entender que se tornará pai. " Você tá grávida? ", repete ele, várias vezes no vídeo.

Nattan também lê um texto para Rafa se declarando para companheira e mostrando que já suspeitava que ela estivesse grávida. No texto ele revela um possível nome para o bebê em homenagem a sua avó: Zuza.

A cena da revelação conquistou rapidamente os fãs do casal, gerando uma onda de mensagens de carinho e felicitações pelos futuros papais.





Ultrassom



O momento compartilhado segue para o ultrassom do bebê, exibindo as imagens do exame. É possível ouvir os batimentos do coração do bebê.