Reprodução/Instagram/@cauareymond Cauã Reymond e Bella Campos

Cauã Reymond, de 45 anos, publicou na última quarta-feira (8) alguns registros das gravações da novela Vale Tudo. Na reta final do folhetim, o ator compartilhou, por exemplo, uma imagem ao lado de Bella Campos, de 27 anos. Os dois protagonizaram uma polêmica no início da trama.

"A missão ainda não foi totalmente cumprida. Falta entregar para vocês a reta final desse novelão", escreveu o ator na legenda da publicação. Cauã continuou:

"Vale Tudo foi um desafio que me encheu de orgulho e felicidade. O resultado está nas casas, nas ruas, na boca do povo. Finalizei, dia desses, minhas gravações com uma sensação muito boa", declarou.

Além do clique com Bella Campos, o artista também compartilhou uma foto ao lado de Débora Bloch, intérprete da icônica Odete Roitman, assassinada nesta semana na trama.

No início da novela, Cauã Reymond e Bella Campos se envolveram em uma polêmica nos bastidores. A dupla, que dá vida aos interesseiros César e Maria de Fátima, teria se desentendido durante as gravações devido a supostos comportamentos do ator.

Falou publicamente sobre o assunto



Devido às polêmicas, Cauã Reymond chegou a se pronunciar, em abril, sobre todas as controvérsias.

"Não tem confusão nenhuma, estamos trabalhando. Ontem foi um dia maravilhoso de gravação. E hoje vai ser também. Graças a Deus, está tudo bem", declarou ele ao portal Leo Dias, quando gravava algumas sequências do folhetim.

O galã ainda afirmou que usa antitranspirante, após boatos de mau cheiro: "Eu passo, eu passo, eu passo", disse.

Na época, segundo a Veja, os dois teriam tido uma briga nos estacionamentos dos Estúdios Globo. O motivo dessa rusga seriam reclamações do veterano sobre a atuação da jovem.

Na ocasião, Bella Campos teria registrado reclamações formais sobre Cauã, alegando que ele "era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista", de acordo com Carla Bittencourt. Nenhum dos artistas havia se pronunciado publicamente sobre a suposta discussão até então.

Eles interpretam Maria de Fátima e César Ribeiro na releitura da obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A nova versão deixará a grade da Globo em 17 de outubro, quando dará lugar à "Três Graças", de Aguinaldo Silva, que terá Bárbara Reis no elenco.

