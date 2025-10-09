Instagram Viúva de Arlindo Cruz publica foto com namorado dois meses após morte do cantor

Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz, compartilhou uma foto ao lado do namorado nas redes sociais nesta quinta-feira (9). Esta é a primeira declaração pública com André Caetano desde a morte do sambista, que morreu em 8 de agosto após anos convivendo com sequelas de um AVC.

A publicação mostra Babi sorridente ao lado do empresário André Caetano, dono de uma pizzaria na Rocinha, no Rio de Janeiro. Os dois aparecem deitados, segurando uma almofada em formato de coração.

O relacionamento entre Babi e André começou antes da morte de Arlindo Cruz. O casal manteve a relação de forma discreta, enquanto o sambista enfrentava complicações de saúde.

Babi foi casada com Arlindo Cruz por 40 anos. O casal teve dois filhos, Arlindinho, de 33 anos, e Flora, de 22. Eles se conheceram ainda jovens, durante um show da cantora Beth Carvalho.

Arlindo Cruz sofreu um AVC em 2017, enquanto tomava banho, e desde então vivia com sequelas graves. Em julho deste ano, o cantor parou de responder aos estímulos e apresentava quadro clínico sem avanços, mesmo após passar por diversas cirurgias.

Além das complicações neurológicas, o sambista também enfrentava uma doença autoimune e se alimentava por sonda.