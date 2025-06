Reprodução/Instagram Nattan leva celular de fã por engano e devolve com selfies

Durante um show em Janaúba, norte de Minas Gerais, o cantor Nattan viveu um momento inusitado com um fã. Ao pegar o celular de um jovem chamado André Felipe para tirar uma selfie, o artista acabou guardando o aparelho no próprio bolso sem perceber.

Mesmo com os gritos do fã avisando que o telefone havia sumido, Nattan continuou a apresentação. Só mais tarde, já a caminho do próximo compromisso, ele notou que estava com o celular no bolso. Sem saber de quem era, o cantor gravou um vídeo para as redes sociais explicando o ocorrido e prometeu devolver o aparelho.





Após identificar o dono ao ligar para uma amiga pelo telefone, Nattan combinou a entrega do celular no local do evento, o Expô Janaúba, e ainda brincou com a situação, deixando fotos e vídeos engraçados no dispositivo. André Felipe confirmou nas redes sociais que recuperou o aparelho.

O episódio acontece em um momento especial na vida do cantor, que recentemente anunciou que será pai pela primeira vez, fruto do relacionamento com Rafa Kalimann. Nattan segue agitando o Circuito Sertanejo e, após a apresentação em Janaúba, se prepara para o Pedro Leopoldo Rodeio Show 2025, sua próxima atração.