Reprodução/Instagram/@rouge Ex-Rouge prestam homenagens a JP Mantovani após tragédia

O domingo (21) foi marcado por comoção entre fãs, amigos e ex-integrantes do grupo Rouge após a confirmação da morte de JP Mantovani, marido da cantora e atriz Li Martins. O modelo e apresentador tinha 46 anos e não resistiu a um acidente de motocicleta ocorrido na madrugada, na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o veículo conduzido por Mantovani colidiu com um caminhão por volta da 1h da manhã, na altura do bairro Itaim Bibi.

Homenagens de ex-Rouge

Poucas horas após a confirmação da tragédia, colegas de Li Martins no grupo Rouge usaram as redes sociais para prestar solidariedade. Fantine Thó compartilhou uma publicação de um fã-clube pedindo que os admiradores da banda enviassem apoio à cantora e à filha do casal, de sete anos.

“Vamos enviar muito amor para nossa Lí e família, que Deus conforte o coração dela e lhe dê muita força. Que ela e a pequena Antonella sintam o amor de toda a nação Rouge. Descanse em paz, JP ”, dizia a mensagem reproduzida pela artista.

Já Karin Hils desabafou em tom emocionado ao lembrar da energia e da personalidade de Mantovani.

“Hoje é um daqueles dias em que a gente se pergunta: como assim? Por quê, Deus? Por que tinha que ser desse jeito? Sua energia sempre positiva jamais será esquecida. Vá em paz, amado. A gente vai cuidar delas” , escreveu a cantora, publicando uma foto em que aparece ao lado do casal e amigos.

Desabafo de Li Martins

A própria Li Martins também se manifestou em seu perfil, pedindo respeito e privacidade neste momento delicado. Em uma nota pública, ela destacou o amor vivido ao lado do companheiro e agradeceu pelas mensagens de carinho recebidas.

“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do anjo das nossas vidas, o amor da minha vida, e o homem que me deu o presente mais precioso desse mundo. Agradecemos o carinho e as orações, mas precisamos agora de paz. Foram 46 anos vividos intensamente. Te amamos para sempre”, escreveu a artista.

Trajetória de JP Mantovani

JP construiu carreira como modelo e apresentador no Brasil, além de participações em programas de televisão. Ele e Li se conheceram durante a participação dela em realities e, desde então, formavam um casal admirado pelo público.