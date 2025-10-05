Instagram/@limartinsoficial Lí Martins faz homenagem 15 dias após morte de JP Mantovani

Quinze dias após a trágica morte de JP Mantovani, a cantora Lí Martins, ex-integrante do grupo Rouge, voltou a se pronunciar nas redes sociais neste domingo (5).

Em meio ao luto, ela compartilhou um desabafo comovente e agradeceu pelo apoio que tem recebido do público, após atingir a marca de 1 milhão de seguidores em seu perfil.

“Pensei muitas vezes se deveria ou não escrever neste momento (…) Estou vivendo o período mais difícil da minha vida, e confesso que é estranho comemorar um marco tão grande sem ter ao meu lado quem sempre esteve presente em cada conquista”, escreveu.

Mesmo em meio à dor, a cantora dedicou palavras de amor ao marido e destacou a importância da história que viveram:

“Mesmo assim, sinto gratidão. Gratidão por ter conhecido a sua melhor versão, sua essência mais pura. Te amo ainda mais e me orgulho pela sua constante busca de se tornar um ser humano melhor e de ver o quanto você é amado e querido.”

Ela também agradeceu as manifestações de carinho dos fãs:

“Agradeço por todo o amor e carinho que tenho recebido através de você. Você merece cada palavra de afeto, de tantas pessoas que admiravam nossa história: um amor verdadeiro, puro e genuíno.”

A publicação termina com uma mensagem de esperança e conexão espiritual:

“Esse não é o fim pra nós! Você seguirá comigo sempre! Que nossa verdadeira história possa inspirar outros corações. E que, através dela, possamos juntos transformar dor em cura, inclusive a minha. Obrigada a cada um dos mais de 1 milhão de corações que hoje estão comigo aqui.”

Lí e JP se conheceram em 2015 durante o reality A Fazenda. Desde então, mantiveram uma relação marcada por cumplicidade e tiveram uma filha juntos.

Recentemente, o casal havia compartilhado registros vestidos de noivos e anunciado a reforma da casa onde planejavam morar após o casamento oficial, marcado para novembro.

Acidente

João Paulo Mantovani, modelo e empresário de 46 anos, morreu na madrugada do dia 21 de setembro, após perder o controle de sua motocicleta Harley-Davidson e colidir contra um caminhão de limpeza urbana estacionado na pista central da Marginal Pinheiros, na altura da ponte Cidade Jardim, sentido Rodovia Castello Branco, por volta da 1h.