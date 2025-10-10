Rafael Ilha provoca Virginia Fonseca e chama influenciadora de “marmita” de Vini Jr.
Reprodução
Rafael Ilha provoca Virginia Fonseca e chama influenciadora de “marmita” de Vini Jr.

O cantor Rafael Ilha, de 52 anos, causou polêmica ao comentar o romance entre Virginia Fonseca, de 26, e o jogador Vini Jr., de 25. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (10) no YouTube, o ex-integrante do grupo Polegar criticou o relacionamento e usou termos pejorativos para se referir à influenciadora.

Durante o vídeo, ele ironizou a influenciadora e questionou suas intenções ao se envolver com o jogador do Real Madrid.

Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr. ”, afirmou.

Rafael continuou as críticas, dessa vez comentando a aparência do jogador e sugerindo que Virginia estaria interessada apenas na fama e no dinheiro.

O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário ”, disse.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-10-10/ex-polegar-detona-virginia-fonseca-e-chama-influenciadora-de-marmita-de-vini-jr.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes