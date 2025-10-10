O cantor Rafael Ilha, de 52 anos, causou polêmica ao comentar o romance entre Virginia Fonseca, de 26, e o jogador Vini Jr., de 25. Em vídeo publicado nesta sexta-feira (10) no YouTube, o ex-integrante do grupo Polegar criticou o relacionamento e usou termos pejorativos para se referir à influenciadora.
Durante o vídeo, ele ironizou a influenciadora e questionou suas intenções ao se envolver com o jogador do Real Madrid.
“ Ela tentando ser reconhecida internacionalmente sendo uma Maria Chuteira, pagando de Maria Chuteira, que acabou de sair de um casamento com três filhos, uma CPI… tudo errado. A mulher vai e incorpora uma Maria Chuteira da pior espécie. E foi lá, marmita do Vini Jr. ”, afirmou.
Rafael continuou as críticas, dessa vez comentando a aparência do jogador e sugerindo que Virginia estaria interessada apenas na fama e no dinheiro.
“ O Vini Jr. é um cara feio. Simples assim (…) Ele tem o corpo muito bonito, mas é feio que dói. Eu queria ver se ela iria atrás se ele não fosse um jogador de sucesso e bilionário ”, disse.