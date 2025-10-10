Reprodução/ Instagram @jojotodynho Jojo Todynho

Jojo Todynho, de 28 anos, resolveu vir a público rebater o comentário que recebeu de uma internauta. Na ocasião, a mulher criticava a proporção da cabeça da influenciadora, além de dizer que o corpo da estudante de direito estava "horrível".



"Sinceramente, eu queria entender o seu português. Agora, eu queria entender também uma pessoa que fala, né, sobre a cabeça do outro, mas não vê a sua própria cabeça, porque esse teu cabelo de boneca aí não tá legal, minha amiga", começou.





"Está legal ou não? Vê bem se você tá podendo falar de alguém, hein, gata. Se enxerga, olha para dentro de si, para o seu interior. Tua carranca também não é legal. Aí, junta a carranca, o cabelo e o português, tá ruim para o teu lado, hein", prosseguiu a campeã de "A Fazenda 12".

Para finalizar a resposta, a apresentadora mandou um beijo e riu. Em plataformas de interação virtual, como Instagram, Facebook e X, antigo Twitter, outros internautas repercutiram o momento.

"Dessa vez, estou do lado da Jojo. Onde já se viu ir ao perfil de outra pessoa só para humilhar?", questionou uma. "Cara, eu não curto ela, não sigo, se pudesse nem teria acesso a nenhuma notícia sobre, mas ir lá xingar? É só não seguir", declarou uma segunda. "As pessoas perderam a noção", completou uma terceira.

Saiba mais

Nascida em Bangu, no Rio de Janeiro, Jojo Todynho ganhou destaque internacional em 2017, ano em que lançou o hit "Que Tiro Foi Esse?". A cantora e compositora foi criada pela avó, Rita Maria, e lidou com a perda do pai, aos 10 anos. O patriarca morreu após ser atingido por uma bala perdida.

Em 2020, foi protagonista de memes e tretas em "A Fazenda 12", reality rural da Record TV. A popularidade conquistada fez com que se tornasse a vencedora da edição, arrematando o prêmio, na época avaliado em R$ 1,5 milhão.

Durante o confinamento, manifestou o desejo de seguir carreira como psicóloga, mas depois optou por iniciar uma graduação do curso de direito. Também apresentou um programa solo, o "Jojo Nove e Meia", exibido no Multishow em 2021.