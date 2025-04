Reprodução/YouTube/SBT Rafael Ilha e Gugu

Em participação recente no Podcastro, Rafael Ilha fez supostas revelações sobre a vida íntima do falecido apresentador Gugu Liberato, afirmando que ele "sempre gostou de homens" e detalhando supostos relacionamentos. Ilha, que foi apadrinhado por Gugu no início da carreira, negou qualquer envolvimento afetivo ou sexual com o comunicador, mas mencionou conhecer outros homens que teriam se relacionado com ele.

"Antes que as pessoas falem merda, eu nunca dei a bunda para o Gugu", declarou, ressaltando que sua relação com o apresentador foi estritamente profissional. "Nunca precisei disso. Foi pelo meu trabalho e talento. E, se eu tivesse feito, não ligaria de falar."





O cantor ainda descreveu Gugu como "ativo" e sugeriu que ele teria tido casos com homens casados. "Tem muita gente casada e com filho que sentou muito na mandioca, gritou muito em cima dele. O negócio dele era homem'", afirmou.

As declarações de Ilha dividiram opiniões. Enquanto alguns criticaram a exposição da vida privada de Gugu após sua morte, outros defenderam a discussão sobre a sexualidade do apresentador, que nunca assumiu publicamente relacionamentos homoafetivos.

"O Gugu era seu amigo, te deu muitas oportunidades e você agora expõe tudo? Amigo assim não quero nem em pensamento", comentou uma internauta. "Falta de respeito falar do cara depois de morto", disse outro. Gugu Liberato faleceu em 2019, aos 60 anos, vítima de um acidente doméstico em Orlando, nos EUA.