Reprodução Arlindo Cruz morre aos 66 anos no Rio oito anos após sofrer AVC

O cantor e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Babi Cruz. Arlindo sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, passou quase um ano e meio internado e, desde então, enfrentava sequelas que o afastaram dos palcos.

A morte acontece oito anos após o AVC que mudou o rumo da vida do sambista. Babi Cruz, esposa do sambista, relembrou em entrevista ao gshow em março os momentos em que percebeu que algo estava errado. Ela contou que o marido estava cantando no chuveiro quando, de repente, fez-se um “ silêncio ensurdecedor ” e o “ mundo desabou ”.

“ Ele estava caído no chuveiro, dizendo: ‘Mãe, eu tô fraco. Mãe, eu tô sem força’. Eu percebi que a situação era grave ”, relatou Babi, explicando que nunca mais ouviu a voz do cantor desde aquele dia. A empresária descreveu o episódio como um filme de “ pavor, pânico, dor e desespero ”.

No dia 17 de março de 2017, Arlindo tinha uma apresentação em Osasco, na Grande São Paulo. A apresentação foi cancelada após o acidente do sambista.

De menino do Méier a ícone do samba

Nascido no Rio em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho começou a tocar cavaquinho aos 7 anos. Ainda adolescente, aprendeu violão, estudou teoria musical e se tornou músico profissional. Candeia, considerado padrinho musical, o ajudou nas primeiras gravações.

Na juventude, frequentou a roda de samba do Cacique de Ramos, onde conheceu Zeca Pagodinho e Sombrinha. Como compositor, teve músicas gravadas por Beth Carvalho, Alcione e outros grandes nomes. No grupo Fundo de Quintal, ficou 12 anos, gravando clássicos como “ Seja Sambista Também ” e “ O Mapa da Mina ”.

O artista compôs mais de 550 sambas e brilhou como autor de sambas-enredo, especialmente no Império Serrano. Nos últimos anos, mesmo afastado dos palcos, recebeu homenagens marcantes. No Carnaval de 2023, desfilou em um carro alegórico do Império Serrano. A emoção foi grande, mas a escola acabou caindo para a Série Ouro.