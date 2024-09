Reprodução Flora Cruz e Arlindo Cruz





Flora Cruz é uma das novas peoas de A Fazenda 16, e durante bate-papo com outros participantes ela falou quanto sua família paga com o plano de saúde do pai, o sambista Arlindo Cruz, que teve um AVC em 2017.

Ela falou que é em torno de 30 mil reais. "Tive uma fase da minha vida em que fui muito dondoca. Até os 12, 13, eu tinha babá, segurança, tudo!... eu fui do céu ao inferno", começou ela, que tem 21 anos.

Nova vida

Com as novas contas, a modelo ressaltou que ela e a família tiveram que mudar algumas coisas do estilo de vida e para focar totalmente na recuperação e no bem estar do cantor.

"Ele caiu, fez cinco cirurgias na cabeça, muitas que o plano de saúde não paga. São sete anos de AVC. A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde. Meu pai não canta mais, e o dinheiro de direito autoral é para cuidar da saúde do meu pai", disse.